ЛДПР предлагает запретить продажу алкоголя у торговых касс

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму пакет законопроектов о запрете продавать алкоголь вблизи касс торговых объектов. За это устанавливается административная ответственность.

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Авторы отмечают, что, по данным Росстата, за последние 10 лет по причинам, обусловленным алкоголем, умерло более 500 тыс. россиян (до 3% суммарной смертности), а минимальный размер ущерба для России от алкоголя составляет до 1,5% недополученного ВВП. Причиной почти 60% смертности мужчин в трудоспособном возрасте являются причины, связанные с алкоголем. Таковы данные исследования, удостоенного Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2021 год.

В пояснительной записке говорится, что обычно продуктовые магазины разделены на секции по видам товаров. Но покупатель всегда проходит мимо стеллажей с алкогольной продукцией. Соавтор проекта председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отмечает, что людей провоцирует то, что рядом с кассами часто стоят маленькие бутылки с алкоголем, в том числе крепким.

"Вслед за запретом "наливаек" наше антиалкогольное "пакетное" предложение - логичный виток борьбы за оздоровление населения. С сигаретами закрыли вопрос, пора и с зеленым змием покончить. Это, кстати, давнее поручение ВВЖ", - сообщил Нилов.

Согласно законопроекту, штраф за размещение алкоголя в прикассовой зоне магазинов для должностных лиц может составить от 100 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения, а для юридических — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.