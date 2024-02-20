ЛДПР предлагает запретить продажу алкоголя у торговых касс
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму пакет законопроектов о запрете продавать алкоголь вблизи касс торговых объектов. За это устанавливается административная ответственность.
Авторы отмечают, что, по данным Росстата, за последние 10 лет по причинам, обусловленным алкоголем, умерло более 500 тыс. россиян (до 3% суммарной смертности), а минимальный размер ущерба для России от алкоголя составляет до 1,5% недополученного ВВП. Причиной почти 60% смертности мужчин в трудоспособном возрасте являются причины, связанные с алкоголем. Таковы данные исследования, удостоенного Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2021 год.
В пояснительной записке говорится, что обычно продуктовые магазины разделены на секции по видам товаров. Но покупатель всегда проходит мимо стеллажей с алкогольной продукцией. Соавтор проекта председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отмечает, что людей провоцирует то, что рядом с кассами часто стоят маленькие бутылки с алкоголем, в том числе крепким.
"Вслед за запретом "наливаек" наше антиалкогольное "пакетное" предложение - логичный виток борьбы за оздоровление населения. С сигаретами закрыли вопрос, пора и с зеленым змием покончить. Это, кстати, давнее поручение ВВЖ", - сообщил Нилов.
Согласно законопроекту, штраф за размещение алкоголя в прикассовой зоне магазинов для должностных лиц может составить от 100 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения, а для юридических — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.