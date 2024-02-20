В поле возле волгоградского села упал неизвестный объект

Неизвестный объект упал в поле в Еланском районе Волгоградской области. Об этом сообщил РИА Новости глава района Дмитрий Литвинов.

Повреждений на земле и пострадавших нет. Что за объект упал, глава района не уточнил.

Ранее в Сети появились снимки обломков неизвестного объекта, обнаруженных в поле возле села Вязовка.

В сентябре прошлого года ВСУ впервые попытались атаковать Волгоградскую область беспилотником. БПЛА был перехвачен и нейтрализован, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По информации Mash, целью БПЛА была воинская часть в Городищенском районе. Дрон перехватили за несколько километров до цели.