Госдума изменила порядок заседания ради запрета на рекламу у иноагентов

Госдума изменила привычный порядок проведения пленарных заседаний на 20 февраля. Обычно предшествующие заседанию выступления лидеров фракций перенесли, чтобы в первом чтении обсудить законопроект о запрете размещать рекламу в соцсетях у иноагентов.

Под законопроектом поставили подписи несколько сотен депутатов, исключение составили представители фракции "Новые люди".

"По информации Минюста России в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иностранных агентов, тем самым принося им доход и обогащая их. В целях противодействия такому скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства и подготовлен данный законопроект", - говорится в пояснительной записке.

В 2023 году президент Росси Владимир Путин заявил: "Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает ему дальше заниматься этой деятельностью, он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования".