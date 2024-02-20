Вблизи Петербурга школьник ранил одноклассника ножом

В одной из школ города Сосновый Бор (Ленинградская область) ученик ранил одноклассника брелоком в виде ножа.

Все произошло 19 февраля во время урока: подросток задел по неосторожности своего одноклассника, сообщили ТАСС в УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пострадавший 2009 г.р. госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Силовики начали проверку.

Схожие истории происходят в различных школах России регулярно. Например, в феврале 2024 г. в Бурятии охранник школы задержал на входе восьмиклассника, который пришел на уроки с топором. Ранее конфликт произошел между детьми в пермской кадетской школе №1. По данным городского департамента образования, школьники играли в догонялки. Во время игры двое учеников повздорили и начали толкать друг друга. Один из мальчиков вынул сувенирный нож. По словам ребенка, ранить никого он не хотел, только напугать, но случайно ударил другого мальчика в живот. Ученик, нанесший удар, поставлен на учет группы риска социально опасного поведения.