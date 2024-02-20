20 Февраля 2024
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Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге новая школа в Пионерском построена более чем на 50%

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга продолжается строительство новой школы на 1500 мест площадью более 22 тысяч квадратных метров. Объект возводит компания "Атомстройкомплекс" в рамках государственно-частного партнерства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, к середине февраля уже выполнено более 50% работ. В трех блоках запущено отопление и стартовали отделочные работы, параллельно идут устройство кровли и инженерных коммуникаций, оконных профилей. Строители полностью завершили возведение каркаса и уже можно оценить необычную архитектуру здания со скатными крышами и небольшой акцентной башней, которая выделяет новую школу в окружающей панельной застройке.

строительство новой школы на 1500 мест в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Помимо блоков для начальных и средних классов, в четырехэтажной школе предусмотрена общешкольная зона. В ней размещены современный актовый зал, библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией, спортивно-оздоровительный блок.

"В помещении спортзала мы завершаем монтаж металлического каркаса кровли и устанавливаем последнюю ферму, ширина пролета в большом зале составляет 24 метра, а высота в коньке 21 метр. Помогает наличие опыта работы с нестандартными проектами и профессионализм всей команды. Уже завершено остекление в библиотечном центре, где специалисты компании "Атомстройкомплекс" реализовали уникальные инженерные решения, позволившие воплотить архитектурный замысел – большую площадь скатного остекления, которое дает максимальную инсоляцию, при этом требует особого внимания к обеспечению оптимального температурного режима в любое время года", - рассказал руководитель стройки Александр Прокопович.

Строительство школы на Советской ведется в рамках государственно-частного партнерства. После сдачи новой школы по условиям концессионного соглашения "Атомстройкомплекс" еще в течение 5 лет будет обеспечивать технологическую эксплуатацию объекта.

строительство новой школы на 1500 мест в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Это вторая школа, которую девелопер строит по ГЧП. Школа №41 уже построена в Верх-Исетском районе, сейчас идет передача объекта частной управляющей компании.

Теги: школа, строительство, Пионерский, объект


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