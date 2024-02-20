МВД задержало руководство Всероссийского общества глухих

Всероссийское общество глухих (ВОГ) сообщило о задержании руководства организации сотрудниками следственного департамента МВД России.

Среди задержанных оказались президент ВОГ Станислав Иванов, первые вице-президенты Евгений Безруков и Венера Гаулстон и другие сотрудники.

О причинах задержания руководства организации не сообщается. В ВОГ сообщили, что общество продолжает работать в штатном режиме, но готовится пресс-конференция.

ВОГ насчитывает в своих рядах около 100 тыс. человек, из которых 95% являются инвалидами с нарушениями слуха. В организации 76 региональных отделений и почти 900 местных отделений, которые помогают 230 тыс. гражданам с глухотой. Также в структуре ВОГ 35 социально-реабилитационных предприятий, помогающих обучаться и найти работу людям с глухотой.