Угнавшему Ми-8 пилоту Кузьминову предлагали остаться на Украине

Украинские власти предлагали пилоту Максиму Кузьминову, угнавшему российский военный вертолет Ми-8, оставаться на территории Украины. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищен", - приводит слова Данилова РИА Новости.

По данным испанской прессы, убийство произошло в городе Ла-Вильяхойоса, Аликанте, еще 13 февраля, Кузьминов был убит 12 выстрелами, а затем сбит машиной его убийц.

19 февраля представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердил смерть угнавшего российский вертолет пилота Максима Кузьминова. Его тело нашли в Испании. "Можем подтвердить факт смерти", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Однако в МВД Испании добавили, что гражданская гвардия "продолжает проверять эти данные, но на данный момент не может предоставить дополнительную информацию".

Об угоне вертолета стало известно в начале сентября 2023 года. Уже на Украине летчик дал пресс-конференцию. Перед СМИ летчик сидел в футболке с украинским тризубом. Он рассказал, что с ним были еще двое членов экипажа, которые не знали о плане побега. После посадки на украинской территории они не хотели сдаваться. Тела погибших из-за предателя военных были возвращены в Россию. Вместе со штурманом Хушбахтом Турсуновым (он - с Урала) на борту вертолета был 28-летний бортмеханник Никита Кирьянов (уроженец Алтайского края). Летчик-предатель признался, что получил за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн руб.).