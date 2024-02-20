В Донбассе ждут Россию - депутат Рады

Жители Донбасса ждут Россию. Это признал депутат Рады, бывший гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов на украинском ТВ.

В передаче был показан сюжет, где жительница Авдеевки рассказала, как в город зашли российские солдаты, которые прятали местных жителей от обстрелов. После обстрелов у нее оказался разрушен дом, и она приняла решение добираться пешком до Донецка. В пути она встретила российских солдат, которые помогли доехать ей до Донецка.

Ведущий был возмущен, как это после всей "помощи" от украинских боевиков местные жители благодарят российских освободителей. Магомедов, с трудом говоря на мове и периодически переходя на русский, признал, что эта женщина работала на заводе и ей предлагали уехать. Но она отказалась. И он знает почему. Потому что большинство ждут Россию. После освобождения Авдеевки оставшиеся местные жители со слезами встречали российских военных.

Этот факт время от времени признают на Украине политики и военные. Так, перед самым началом СВО украинский генерал Михаил Забродский признал, что в регионах Новороссии очень многие мечтают о воссоединении с Россией.