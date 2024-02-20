В Техническом университете в Верхней Пышме состоялся День открытых дверей

Технический университет в Верхней Пышме провел День открытых дверей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, на него собралось более 300 человек с разных уголков страны.

Открыл мероприятие директор вуза Вячеслав Лапин, который пожелал ребятам ответственно подойти к выбору профессии. Он рассказал о преимуществах обучения в Техуниверситете и пожелал удачи всем присутствующим в сдаче предстоящих ЕГЭ. Гостям университета рассказали об особенностях обучения и студенческой жизни. Посетители прошли мастер-классы по автоматизации, энергетике, информационным технологиям, металлургии, механике, горному делу и различным технологиям в аудиториях и инновационных лабораториях.

После экскурсий и мастер-классов гостей ждала конференция студентов и выпускников, ответивших будущим абитуриентам на интересующие вопросы и рассказавших о перспективах профессии. А после конференции всех ждал приятный сюрприз: конкурсы и выступление команды КВН университета. Желающие также посетили общежитие и познакомились с условиями проживания. Есть двухкомнатные номера, в каждом из которых холодильник, телевизор, микроволновка, душ, туалет, общая кухня и прачечная.

Напомним, Технический университет в Верхней Пышме готовит высококвалифицированных и востребованных специалистов по следующим направлениям: горное дело, металлургия, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов и производств, технологические машины и оборудование, информатика и вычислительная техника.