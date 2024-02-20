Кремль: Путин 29 февраля обратится с посланием к Федеральному Собранию

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее эту же дату называли СМИ, отмечая, что она может корректироваться в зависимости от графика главы государства.

Внимание к посланию приковано, в том числе в связи с тем, что Путин огласит его незадолго до выборов. Шесть лет назад, перед прошлыми выборами президента, Путин выступал с обращением к депутатам и сенаторам 1 марта 2018 года. Тогда послание было разделено на две части: первая – повестка "прорывного развития" России на ближайшие шесть лет, а во второй президент рассказывал о разработке новейших систем стратегического вооружения.