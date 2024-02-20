20 Февраля 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Нижневартовский стрелок Владимир Широков предстанет перед судом

В Нижневартовске будут судить 45-летнего Владимира Широкова, который в марте прошлого года устроил стрельбу из окон своего дома и удерживал в заложниках маленького ребенка - своего четырехлетнего сына.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Широкова обвиняют в незаконном лишении свободы малолетнего ребенка, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и других преступлениях.

Напомним, что жители города утром, 9 марта сообщили о стрельбе из дома №50Б на улице Северной. Дом оцепили, жильцов эвакуировали. На место происшествия выехали мэр города Дмитрий Кощенко и губернатор Югры Наталья Комарова. Выяснилось, что стрелок удерживал в доме своего трехлетнего сына.

Во время переговоров обвиняемый дважды выстрелил из ружья по двери, за которой находились полицейские. Правоохранителям удалось задержать Широкова, а его ребенка освободить, он не пострадал. Задержанный, по данным СКР, находился в алкогольном опьянении.

Кроме того, он сообщил сотрудникам правоохранительных органов заведомо ложные сведения о заложенных взрывных устройствах в многоквартирном доме.

Теги: Владимир Широков, стрелок, заложник, ребенок


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Ранее 16.03.2023 16:10 Мск Нижневартовский стрелок Владимир Широков пытается оспорить свой арест в суде

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