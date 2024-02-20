Полпред Президента в ЦФO отметил эффективную работу управленческой команды Костромской области

Сегодня губернатор Костромской области Сергей Ситников доложил полномочному представителю Президента России в ЦФО Игорю Щеголеву, что в регионе обеспечено системное и эффективное решение задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным.

В том числе, по вопросам обеспечения взаимодействия с соединениями Вооруженных Сил Российской Федерации и в решении задач по доукомплектованию войск.

«Игорь Олегович, короткий доклад. Задачи, которые перед регионом поставлены, выполняются в полном объеме. В области в основном без происшествий», - подчеркнул Сергей Ситников.

Полпред подчеркнул, что сегодня для страны задача по сопровождению войск находится на одном из первых мест. В Костромской области она выполняется успешно.

«Успехи, которых добиваются наши ребята на поле сражения, они во многом обеспечены тем, что эта задача воспринимается нашей страной и регионами очень серьезно. И прежде всего Костромской областью с ее богатыми патриотическими традициями. Во многом именно благодаря тому хорошему взаимодействию, которое сложилось у руководства области с руководством героических воинских частей, расположенных на территории региона. Я желаю продолжения этого хорошего взаимодействия», - сказал полпред.

Игорь Щеголев также отметил, что перед регионом в целом стоят большие актуальные задачи. Так, сейчас страна начнет вступать в паводковый сезон, начнутся весенние полевые работы.