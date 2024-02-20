Минфин отказывается оставить без пошлин онлайн-покупки россиян дороже 200 евро

Министерство финансов России считает, что граждане, покупающие онлайн иностранные товары, должны платить пошлину с покупок дороже 20 тыс. руб. Сейчас беспошлинно можно покупать товары стоимостью до 100 тыс. руб.

В Минфине считают, что "обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны", передают "Ведомости". Письма с таким объяснением министерство направило противникам снижения беспошлинной торговли – крупным российским маркетплейсам. Они как никто заинтересованы в беспошлинной торговле. Впрочем, в первую очередь в ней заинтересованы россияне: с введением новых пошлин товары дороже 200 евро для заказчиков из России могут подорожать на 15-20%, считают участники рынка.

Потолок беспошлинных покупок снизится с 1 апреля 2024 года.

При этом Минпромторг считает, что можно снизить потолок до 500 евро, а не до 200, на чем настаивают Минфин и Федеральная таможенная служба.