В Екатеринбурге задержали жительницу Лос-Анджелеса за сбор денег для ВСУ

В Екатеринбурге задержали гражданку РФ и США по подозрению в государственной измене. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ, 33-летняя жительница Лос-Анджелеса занималась в уральской столице сбором и переводом средств украинским военным. Возбуждено уголовное дело.

По данным ФСБ, собранные деньги шли на счет одной их украинских организаций, а после на покупку экипировки, боеприпасов и медикаментов силам ВСУ. В Америке женщина неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Женщину уже арестовали.