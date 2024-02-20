20 Февраля 2024
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Российская армия заметно прогрессирует, признал офицер ВСУ

Российская армия заметно улучшила тактику ведения боевых действий. Вместе с превосходством в небе и в боеприпасах это позволяет одерживать победы. Об этом украинскому изданию "Страна" рассказал на условиях анонимности украинский офицер, анализируя причины разгрома украинских войск в Авдеевке.
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Он признал, что у российской армии уже есть превосходство в личном составе, хотя и не подавляющее. В то время как осенью 2022 года было наоборот. И это превосходство только нарастает. У Украины же огромные проблемы с мобилизацией и большие потери во время попытки летнего наступления. Что касается конкретно Авдеевки, то там у российской армии было большое преимущество.

Главной причиной победы России в Авдеевке он считает уничтожение украинской логистики, в результате чего боевики не могли получать в нужном количестве пополнения и боеприпасы. Их как бы изолировали в Авдеевке еще до окружения.

Еще один фактор - российские военные научились быстро и точно наносить удары сразу после обнаружения цели. Еще год назад такого не было. А тактика и вся система управления боем изменились и стали более эффективными. Это позволяет уменьшать потери.

В целом он считает, что ситуация неуклонно меняется в пользу России, которая истощает силы боевиков. В конце концов ситуация для Киева может стать очень плохой. Войскам киевского режима нужно пополнение мобилизованными и много оружия и боеприпасов, но с этим проблемы.

Один из боевиков, которому удалось бежать из Авдеевки, подтвердил, что боевые действия российские военные теперь ведут более эффективно и грамотно. А бомбардировки КАБами, помимо разрушения укреплений, оказывают колоссальное психологическое воздействие на боевиков – многие оглушены и морально подавлены.

"По поводу оборудования новых укрепов к западу от Авдеевки, то работа ведется, но в авральном режиме. Есть ощущение, что командование не рассчитывало, что Авдеевка падет уже в середине февраля", - признал боевик.

Теги: армия, ВСУ, ВС РФ


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