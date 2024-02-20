20 Февраля 2024
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Экономика Костромская область
Фото: Накануне.RU

Поддержка региональных властей помогла сохранить госстатус "Костромаавтодор" и увеличить объем работ по ремонтц дорог

На еженедельном областном совещании директор «Костромаавтодора» Александр Шведов отметил, что возрождению предприятия из предбанкротного состояния 2012 года и развитию дорожной деятельности в регионе способствовали решения губернатора Сергея Ситникова. Были созданы целевой областной и муниципальные дорожные фонды. Объединены ДЭПы, что позволило использовать при ремонтах все имеющиеся мощности. Головное предприятие "Костромаавтодор" получило новый статус, который открыл возможность направлять зарабатываемые средства на развитие.

(2024)|Фото: adm44.ru

По инициативе главы региона удалось добиться передачи в федеральную собственность автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Это позволило привлечь федеральные средства на обслуживание и ремонт центральной транспортной магистрали региона. Высвободившиеся средства - более 300 млн рублей – были направлены на ремонты других дорог.

«До этого дороги практически не ремонтировались. В 2012 году было отремонтировано всего 4 км. Дорожная сеть перестала соответствовать эксплуатационным требованиям. Разбитые дороги стали нормой. В этой ситуации, начиная с 2013 года были приняты решения, которые фактически стали спасением отрасли. Этому способствовала четкая позиция администрации региона и лично губернатора Костромской области Сергея Константиновича Ситникова по вопросам дорожной деятельности», - отметил Александр Шведов.

Ещё одно решение - возложить на «Костромаавтодор» ремонты дорог в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина. С одной стороны - это позволило избежать заключения контрактов с недобросовестными подрядчиками, с другой - обеспечить предприятие работой и качественным оборудованием и материалами.

Пер. Соболева - Тенистая(2020)|Фото: Накануне.RU

«Благодаря принимаемым решениям за пять лет в Костромской области обновлен более чем на 70 процентов парк дорожных машин и механизмов. Введено в эксплуатацию 9 новых современных асфальтобетонных заводов. Выпуск асфальта превысил 500 тысяч тонн в год, что выше рекордных показателей середины - конца 90-х годов. Сегодня весь технологический процесс выпуска, транспортировки, укладки, укатки асфальта на всех филиалах выполняется собственными силами. Благодаря комплексной работе по развитию дорожной отрасли Костромской области, которую Вы, Сергей Константинович, определили перед нами как главную цель, благодаря привлечению финансовых средств национального проекта Президента сегодня в регионе более 80% дорог приведены в нормативное состояние», - доложил Александр Шведов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, всего за последние пять лет «Костромаавтодором» отремонтировано 907 км автомобильных дорог, план на 2024 год - еще 302 километра. Реализуется губернаторская программа реконструкции мостов. За 7 лет восстановлено 70 сооружений.

техника, ремонт дороги(2019)|Фото: Накануне.RU

Слова благодарности за приведение в нормативное состояние и качественное содержание дорожной сети на совещании прозвучали от регионального управления ГИБДД. «Не могу не прокомментировать. Выражаю благодарность Вам и Вашему коллективу за работу. Региональная и уличная дорожная сеть модернизируется с каждым днем. Спасибо от всей Госавтоинспекции», - обратился к Александру Шведову начальник областной госавтоинспекции Михаил Чумак.

Глава региона поблагодарил руководителя и сотрудников «Костромаавтодора» за четкое выполнение задач в дорожном строительстве.

ремонт дороги(2019)|Фото: Накануне.RU

«Я лично Вас хотел бы поблагодарить за то, что Вы практически 12 лет назад приняли решение вернуться в регион и заняться управлениям предприятием, которое находилось в крайне сложной ситуации. Вы это делаете достойно. Сегодня предприятие успешно справляется с дорожным строительством, заменой мостов с одной стороны и содержанием дорог с другой. И зависит это, в первую очередь, от руководителя, который четко выполняет свои задачи. Поэтому, сегодня я хочу поблагодарить лично Вас за ту работу, которую проводите», - сказал Сергей Ситников.

Успехи регионального дорожного строительства участники совещания отметили аплодисментами.

Теги: ремонты дорог, сергей ситников, костромаавтодор, дорожная отрасль, реконструкция мостов


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