В Екатеринбурге дело о перестрелке в ТРЦ "Гринвич" вернули в прокуратуру

Уголовное дело о перестрелке в екатеринбургском ТРЦ "Гринвич" возвращено в прокуратуру. Такое решение принял суд.

26 ноября прошлого года в "Гринвиче" между двумя уроженцами Азербайджана вспыхнул конфликт. Один из них достал пистолет и стал стрелять, в ответ оппонент тоже начал отстреливаться. В дальнейшем Гусейна Аллахвердиева и Рази Халилова задержали и возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил обоих под стражу до 25 января 2024 года. Когда арест уже подходил к концу, мигрантов выпустили из СИЗО. Мера пресечения им была заменена на домашний арест до 26 февраля.

Накануне состоялось предварительное заседание по делу. Процесс проходил в закрытом режиме. Как сообщается в электронной картотеке райсуда, дело возвращено прокурору.

"Обвинительное заключение (обвинительный акт) составлены с нарушением требований кодекса", - говорится в картотеке.

Напомним, оба мужчины обвиняются по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия группой лиц). Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.