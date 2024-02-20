Минобороны РФ: В Авдеевке находились канадские и грузинские наемники

В боях за Авдеевку участвовали канадские и грузинские наемники. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в Минобороны России.

На территории оборудованного опорного пункта в Авдеевке, который взяли под контроль российские военные, нашли сухпайки наемников из Канады и Грузии. Пункт, по данным Минобороны, удерживала 3-я отдельная штурмовая бригада, сформированная на базе нацбатальона "Азов"*.

"По допросу командира роты "азовского"* батальона, их было порядка десяти человек — канадцев. И были еще грузины. Это наемные войска», — рассказал боец штурмового подразделения группировки "Центр".

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об обнаружении в Авдеевке тел военнослужащих, на форме которых нашиты американские и польские шевроны.

17 февраля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки ДНР под контроль российских военнослужащих. ВСУ в ходе боев за Авдеевку потеряли 1,5 тыс. человек. В оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

*признан в России террористическим и запрещен