Азаров назвал реальный ВВП Украины

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров полагает, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) на территории киевского режима после прихода к власти Владимира Зеленского сократился в разы.

Сегодня он составляет примерно $60 млрд, сообщил РИА Новости Азаров в разговоре, посвященном 10-летию Евромайдана.

Он уточнил, что власти Украины искажают официальные данные, заявляя, что ВВП на территории киевского режима составляет $175 млрд, руководство Украины включает в эту сумму всю оказанную стране помощь, которая оценивается в $110 млрд.