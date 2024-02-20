Киев заявил о возможности отключить связь Starlink в зоне конфликта у всех, кроме ВСУ

Украинское военное командование оказалось перед выбором: или допустить, что спутниковую связь Starlink наряду с ВСУ используют и ВС РФ, или отключить связь по всей линии фронта, но при этом лишиться связи самим. Глава украинского Минцифры Михаил Федоров считает, что отключение было бы "катастрофичным" для Украины.

Министр отметил, что Starlink необходима для работы беспилотников. В интервью изданию "Суспiльне" Федоров сказал, что есть "еще один способ" отключить в зоне конфликта все терминалы Starlink кроме тех, что находятся у ВСУ. "Мы работаем над этим со SpaceX", - заявил министр.

Ранее создатель SpaceX Илон Маск заявил, что у компании есть возможность проверить, кто и в каких целях пользуется терминалами спутниковой связи. Например, компания проверяет эти данные в зоне палестино-израильского конфликта (правда неизвестно, насколько эффективно).