В Новоуральске полиция накрыла мини-лабораторию, где выращивали коноплю

Полиция Новоуральска накрыла мини-лабораторию в одной из местных квартир, где выращивалась конопля. Подробнее об этом сообщает Telegram-канал "Патрульный участок".

Незаконное культивирование и хранение наркосодержащего растения было пресечено на днях силами сотрудников группы по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска.

Было установлено, что 26-летний местный житель оборудовал у себя на квартире небольшую лабораторию, где и выращивал запрещенные растения. Всего было изъято 147,26 г. наркотического средства, 21 куст конопли, а также оборудование и приспособления для ее выращивания.

Экспертиза показала, что изъятое содержит наркотическое средство каннабисной группы. По словам уральца, все выращенное он использовал для личного потребления. Возбуждено уголовное дело.