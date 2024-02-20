20 Февраля 2024
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Общество Украина
Фото: Накануне.RU

Жители Украины все меньше верят в военную победу над Россией

Доля жителей Украины, уверенных в том, что России удастся нанести военное поражение, сократилась до 42%. Еще 43% "скорее уверены". Однако это гораздо меньше, чем было осенью 2022 года, после захвата части Харьковской области. Тогда так считали 74% и 22% соответственно. Такие данные приводит социологическая группа "Рейтинг".

Падение уверенности началось после провала летнего наступления украинских войск. Еще в июне более 70% были абсолютно уверены в победе местного режима, а 24% - скорее уверены. Но в январе цифры резко изменились. Февральский опрос показал дальнейшее снижение самоуверенности.

Расчеты украинцев - исключительно на западную помощь или прямое вмешательство Запада. Это следует из того, что на вопрос, сможет ли Украина победить самостоятельно, утвердительно ответили лишь 5%, а еще 14% - "скорее да". При этом 79% считают, что Украина потерпит поражение.

Интересно, что ответы вообще никак не зависит от региона, что является довольно редким случаем для Украины. А вот возраст заметно влияет на ответы. Так, чем старше опрошенные, тем больше они уверены в победе украинского режима. Напротив, среди молодежи до 35 лет таких меньше всего. Это может быть связано с воздействием украинского телевидения на старшее поколение. Даже многие украинские политики критикуют "единый телемарафон" за необъективность.

Еще один характерный штрих. Уже 7% украинцев не верят в военную победу над Россией, притом что до сих пор эта цифра не превышала 1%. Что касается тех, кто верит в победу украинского режима, сроки этой победы неуклонно увеличиваются. Так, в марте 2022 года 18% украинцев верили, что это будет в течение недели, еще 39% - в течение нескольких недель. А в победу в течение года верили более 70%. Сегодня 24% не могут ничего сказать, а 39% считают, что это произойдет только через годы. Доля верящих в военную победу в течение года упала до 30%. Реальные данные могут быть еще ниже.

Согласно другому опросу "Рейтинга", доля тех, кто считает, что Украина движется в неправильном направлении, впервые с начала СВО превысила долю тех, кто считает движение правильным, - 46% против 36%. При этом еще в январе цифры были прямо противоположные. А осенью 2022 года украинцы массово одобряли действия режима. Также украинцы перестали доверять "телемарафону". Таких осталась только треть, в то время как поначалу было более 70%.

Опрос был проведен еще до поражения украинских войск в Авдеевке.

Теги: украина, украинцы


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