20 Февраля 2024
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: пресс-служба &quot;Российских космических систем&quot;

К 2042 году на Ямале, если не изменится климат, может полностью исчезнуть мерзлота

К 2042 году на Ямале, если не изменится климат, может полностью исчезнуть мерзлота. Такое заявление сделал замгубернатора ЯНАО Александр Подорога во время заседания комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Он подчеркнул, что Ямало-Ненецкий автономный округ больше других арктических регионов испытывает последствия перемены климата в состоянии мерзлоты. Основной причиной чиновник назвал потерю несущей способности промерзлых грунтов.

"По разным оценкам, к 2042 году ожидается полное исчезновение мерзлоты при неизменении климатических условий", приводит его слова ТАСС.

Ожидается, что к 2050 году несущая способность грунтов уменьшится до 60%, а повреждения различной степени получат около 54% объектов капитального строительства региона. В Салехарде запущен пилотный проект по сохранению механической безопасности социальных объектов. Под 34 объектами оборудовано 300 термометрических скважин, установлено 5 тыс. датчиков. Он предложил рассмотреть проект в рамках большой госпрограммы.

Теги: мерзлота, климат, глобальное потепление


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