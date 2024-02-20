В Екатеринбурге хотят установить видеокамеры с распознаванием лиц

На улицах Екатеринбурга могут появиться видеокамеры с распознаванием лиц. С таким предложением выступил депутат городской думы Александр Колесников.

Как заявил он на сегодняшнем заседании думы, в Москве уже есть такие камеры, теперь их нужно установить и в столице Урала.

"Начать хотя бы с Железнодорожного района. Все камеры можно соединить в одну линию: метро, северный автовокзал, вокзал, новостройки (они сейчас все с камерами), и сетевые магазины. Если с этого сектора начнем – будет хороший посыл, и полиции будет легче работать", - выразил уверенность Колесников.

Присутствовавший на заседании врио начальника УМВД по Екатеринбургу Александр Кашигин с этим согласился. Он предложил включить в систему еще и домофоны подъездов. Однако когда все это может быть реализовано, в думе не озвучили.

Напомним, ранее глава управления МВД по Екатеринбургу Максим Метелица выступал за увеличение числа камер видеонаблюдения на улицах города.