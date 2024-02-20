Россия вошла в 20-ку стран с наибольшим распространением вирусных гепатитов

Россия вошла в топ-20 стран, на которые приходится более 75% глобального бремени вирусных гепатитов. Список составил британский медицинский журнал Lancet. РФ находится в середине списка, при этом издание отмечает, что в России наиболее заметны усилия по борьбе с вирусными гепатитами (наряду с Бангладеш, Индией, Индонезией и Японией).

Но также Lancet пишет и о причинах широкого распространения заболевания – высокая стоимость лечения и недостаточная осведомленность жителей о заболевании.

Основываясь на статистике Минздрава РФ, Lancet посчитал, что распространенность вируса гепатита B в 2022 году составила в России 1,1%, гепатита C в 2020 году – 2,9%.