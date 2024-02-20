В Омске наказан иностранец, собиравшийся воевать в Сирии за террористов

Военный суд приговорил к 16 годам заключения гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона Хусанбоя Абдурахманова.

Живя в Омске, он пытался примкнуть к террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена на территории России) и уехать в Сирию для участия в боевых действиях, сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

В конце декабря 2023 г. в Екатеринбурге задержаны четверо иностранных граждан, оказывающих финансовую поддержку участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад", находящимся на территории Сирии. Установлено, что близкий родственник одного из задержанных был знаком с членами бандподполья Северного Кавказа, в том числе с арабским террористом Хаттабом, ликвидированным весной 2002 г. Возбуждено дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (Содействие террористической деятельности). По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.