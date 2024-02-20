Efe: Возле убитого в Испании пилота Кузьминова найдены поддельные документы

Найденный мертвым в испанской провинции Аликанте мужчина является российским пилотом Максимом Кузьминовым, угнавшим вертолет Ми-8, подтвердило испанское агентство EFE со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Найденные при убитом документы не соответствовали личности Кузьминова — они принадлежали 33-летнему украинцу (Кузьминову 28 лет). Несмотря на это, собеседники агентства утверждают, что жертва — именно российский пилот, угнавший Ми-8.

Источники заявили, что Гражданская гвардия с самого начала расследовала произошедшее как "сведение счетов", пишет РБК.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердил смерть угнавшего российский вертолет пилота Максима Кузьминова. Его тело нашли в Испании. "Можем подтвердить факт смерти", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Однако в МВД Испании добавили, что гражданская гвардия "продолжает проверять эти данные, но на данный момент не может предоставить дополнительную информацию".

По данным испанской прессы, убийство произошло в городе Ла-Вильяхойоса, Аликанте, еще 13 февраля, Кузьминов был убит 12 выстрелами, а затем сбит машиной его убийц.

Об угоне вертолета стало известно в начале сентября 2023 года. Уже на Украине летчик дал пресс-конференцию. Перед СМИ летчик сидел в футболке с украинским тризубом. Он рассказал, что с ним были ещё двое членов экипажа, которые не знали о плане побега. После посадки на украинской территории они не хотели сдаваться. Тела погибших из-за предателя военных были возвращены в Россию. Вместе со штурманом Хушбахтом Турсуновым (он - с Урала) на борту вертолета был 28-летний бортмеханник Никита Кирьянов (уроженец Алтайского края).

Летчик-предатель признался, что получил за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн руб.).