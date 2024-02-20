20 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Ситуация парадоксальная": в полиции Екатеринбурга признали некомплект сотрудников

Врио начальника УМВД по Екатеринбургу Александр Кашигин признал некомплект сотрудников в городском гарнизоне полиции.
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Сегодня на заседании городской думы депутат Александр Колесников спросил Кашигина, какова ситуация с комплектованием участковых, дежурных частей районов и инспекции по делам несовершеннолетних.

"Задачи по комплектованию поставлены всем подразделениям, входящим в УМВД по Екатеринбургу. По линии участковых уполномоченных, ПДН, оперативного блока, патрульно-постовой службы, ДПС. Вопрос на личном контроле начальника управления. Процесс идет, кандидаты есть", - ответил Александр Кашигин.

Тогда Колесников спросил, какой отдел проваливает работу по участковым. Кашигин заверил, что таких нет. На это депутат заявил, что начальник одного из отделов полиции жаловался ему на нехватку участковых. Врио главы УМВД ответил, что его не так поняли.

"Я не говорю, что комплект везде. Проблематика определенная есть, мы над ней работаем", - признал Кашигин.

"Ситуация парадоксальная: в одном районе несколько отделов полиции. В одном почти 97% комплект, в другом даже 50% нет. Очень удивительно", - посетовал Колесников.

"Такое имеет мест быть. Над этим работаем", - согласился с ним Кашигин.

Напомним, сегодня на заседании городской думы с отчетом за 2023 год должен был выступить глава УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица. Однако по неизвестным причинам он не пришел.

Теги: полиция, комплектование, участковые


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