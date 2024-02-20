Дело уральца, напавшего на ребенка с Z-шапкой, снова направили в суд

Материалы дела Александра Неустроева, напавшего на ребенка в шапке с буквой Z, направили в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, ведомство наконец утвердило обвинительное заключение по пп. "а", "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы).

Напомним, в апреле прошлого года мужчина нецензурно оскорбил ребенка из-за изображенной на его шапке буквы Z – одного из символов специальной военной операции. Выяснилось, что отец школьника – росгвардеец и участник СВО. В итоге агрессора задержали с ОМОНом и завели административное дело по статье "Мелкое хулиганство".

Позже Неустроев стал фигурантом уже уголовного дела по статье "Хулиганство", однако Ленинский районный суд по ходатайству следователя прекратил уголовное дело и назначил ему судебный штраф в размере 7 тыс. рублей. Наказание показалось гособвинению слишком мягким, несмотря на то, что родителей мальчика все устраивало. Неподходящим назначенное наказание показалось и общественникам и даже главе города Алексею Орлову.

После этого Генпрокуратура изучила решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление. По результатам его рассмотрения уголовное дело было возвращено для их устранения.