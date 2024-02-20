Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков привел детали появления в гараже лидера Северной Кореи Ким Чен Ына автомобиля Aurus.

Как оказалось, машину "подогнал" главе государства президент России Владимир Путин, сообщил РИА Новости Песков. Сообщалось, что подарок сделан 18 февраля.

Aurus – семейство автомобилей представительского и высшего класса, другое название – проект "Кортеж". Его использует для передвижения президент России. Например, модель Senat Limousine. В ней установлен двигатель V8 с двумя турбокомпрессорами мощностью 598 лошадиных сил. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за шесть секунд. В отделке интерьера автомобиля использованы кожа Nappa, дерево, металл, велюр. Производят Aurus на заводах в Москве и Елабуге (Татарстан). Потенциальному владельцу предстоит выложить за один автомобиль несколько десятков миллионов рублей.