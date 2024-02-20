Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения участника СВО в Югре

В ситуацию с избиением бойца СВО в Лянторе вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по факту причинения травмы участнику специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России.

Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Михаилу Мокшину представить доклад об обстоятельствах произошедшего.

NEFT со ссылкой на самого бойца сообщает, что военнослужащий находится в отпуске по ранению. Во время боевых действий, по его подразделению пришелся ракетный удар. В результате боец получил серьезные ранения: у него поврежден мозг, отсутствует глаз, была ранена рука.

Драка произошла в кафе "Шафран". По словам военного, он заступился за девушку, к которой приставал пьяный. В драке солдат упал и сломал уже поврежденную руку. Изданию он сообщил, что не ожидал такого поворота истории и не очень рад такому вниманию к этому случаю со стороны следствия. В полиции и травмпункте военнослужащий заявил, что не имеет ни к кому претензий.