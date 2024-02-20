Мадуро: Россия наносит поражение Западу на Украине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Россия наносит поражение Западу в конфликте на Украине.

Политик полагает, что РФ стала сильнее в экономическом плане, пишет РИА Новости.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.