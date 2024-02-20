В Березовском ищут 12-летнего мальчика, пропавшего накануне

Волонтеры поискового отряда "Прорыв" ищут 12-летнего Рому из поселка Сарапулка Березовского городского округа. В ориентировке сказано, что мальчик пропал накануне - 19 февраля в г. Березовский - п. Сарапулка.

Рост школьника 130 см, среднее телосложение, карие глаза и каштановые волосы. На момент пропажи был одет в пуховик цвета хаки, темную шапку с серой полоской и помпоном, черные болоньевые штаны, черные ботинки с белыми вставками сбоку на липучках и светло-серый шарф-хомут.

В комментариях к посту сообщается, что мальчика видели вечером в ровесником, играющими на улице. Некоторые предполагают, что школьник самостоятельно сбежал из дома и не желает возвращаться, однако эти слова ничем не подкреплены.



Всем, кому что-либо известно о месте нахождении пропавшего, просьба звонить на телефон горячей линий ДПСО "Прорыв" 8 900 044-02-20 или старшему координатору Надежде "Нафане" +7 952 130-33-70. Анонимность гарантируется!



Розыском пропавшего также занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 343 694-75-00 или 112.