Россияне не обсуждают друг с другом предстоящие выборы - опрос

Россияне в большинстве своем не обсуждают предстоящие выборы президента ни с родственниками, ни с друзьями, ни с коллегами.

Как выяснила социологическая группа Russian Field, 62% респондентов не обсуждают выборы со своим ближайшим окружением. 38%, напротив говорят о выборах с близкими.

Женщины чаще мужчин делятся своим мнением с окружающими. Также значительно чаще выборы обсуждают респонденты в возрасте 60+, тогда как молодежь предпочитает не говорить о голосовании.

Также более активно выборы обсуждают те, кто смотрит телевизор.