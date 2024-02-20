Глава полиции Екатеринбурга вновь не явился на отчет перед депутатами

Начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица вновь не явился на итоговый отчет перед депутатами городской думы.

Сегодня депутаты собрались на заседание, чтобы заслушать отчет главы полиции Екатеринбурга за 2023 год. Однако Метелица не пришел – вместо него присутствовал врио начальника УМВД Александр Кашигин. В итоге парламентарии не стали заслушивать отчет и перешли сразу к вопросам.

Накануне.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве не стали называть причины отсутствия Максима Метелицы на заседании думы.

Стоит отметить, что на прошлой неделе он выступал на комиссии гордумы по безопасности. Тогда Метелица заявил о почти стопроцентной раскрываемости убийств.

Напомним, что в прошлом году глава УМВД также не явился на итоговый отчет перед депутатами.