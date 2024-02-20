Боррел потребовал от РФ разрешить международное расследование смерти Навального*

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от России разрешения на проведение независимого расследования в связи со смертью Алексея Навального*.

"Россия должна позволить провести независимое и транспарентное международное расследование обстоятельств его внезапной смерти", – приводит РИА Новости заявление Борреля.

Он также не исключил введения санкций в отношении представителей пенитенциарной системы РФ.

Напомним, Навальный* скончался 16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщило УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

Президент США Джо Байден в тот же день возложил ответственность за смерть Навального* на российские власти и пригрозил за нее "совсем другой ответственностью".

Москва считает заявления западных политиков о смерти оппозиционера оголтелыми и недопустимыми, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, расследование обстоятельств смерти Навального* ведется, выполняются все необходимые действия, результатов пока обнародовано не было.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга