Названо количество "бесперспективных к взысканию" долгов россиян

Названо количество тех проданных банками коллекторам долгов россиян, которые классифицируют как "бесперспективные к взысканию".

В 2023 г. их оказалось 26% от объема долгов россиян перед банками, пишет РБК. Доля плохих долгов самого низкого качества планомерно растет последние три года: в 2021-м она составила 23%, в 2022-м – 24%.

Бытовые кредиты есть у 59% молодых семей в России. Как следует из опроса Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) "Финансовые ориентиры молодых семей", 80% из них мечтают улучшить свои жилищные условия. Выводы соотносятся с данными и других исследований, подтверждающих довольно высокую закредитованность семей.

Даже без учета ипотеки у 59% семей есть кредиты, при этом у семей с ребенком кредитная нагрузка выше, чем у семей без детей. Также отмечается, что расходы семьи значительно увеличиваются после того, как у молодых родителей появляется первый ребенок: только у 21,7% опрошенных, не имеющих партнера и детей, объем обязательных затрат превышает 31 тыс. руб. в месяц. Такой же уровень обязательных расходов почти у 35% семей без детей и у 53% семей с одним ребенком.