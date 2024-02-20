Депутат Алексей Вихарев лично сел на квадроцикл для уборки снега в Екатеринбурге

Волонтеры Центра депутата гордумы Алексея Вихарева и активисты Свердловского РЭО продолжают помогать с уборкой снега во дворах Екатеринбурга. В этот раз было решено ввести в работу квадроциклы с ковшами, за руль депутат сел лично.

"В мою приемную поступает очень много просьб убрать снег. Трактор сейчас найти непросто. Даже частная техника задействована городскими службами благоустройства. В Екатеринбурге идет массовая уборка снега. Мы с активистами свердловского отделения РЭО и Волонтерского центра нашли оригинальный способ. Оборудовали квадроциклы ковшами и сегодня попробовали почистить двор.

Результат превзошел наши ожидания! Оказалось, что квадроциклы очень удобны для уборки во дворах. Они небольшие, маневренные, отлично проходят по узким дворовым проездам и справляются с большими объемами снега. Обязательно будем и дальше использовать эту технологию для помощи жителям. Буду рад, если этим лайфхаком воспользуются и городские ДЭУ, и управляющие компании", — поделился руководитель фракции "Единая Россия" в гордуме Алексей Вихарев.

Отметим, что борьбу со снегом экологи и волонтеры центра Вихарева ведут уже третью неделю. Ранее они трудились во дворах на ул. Таганской, Старых Большевиков и Стачек, на улицах Эльмаша и Уралмаша, чистили дорожки в парках "Уралмаш" и "Эльмашевский". В уборке также были задействованы тракторы и грузовые машины, которые за личные средства депутата вывозили весь собранный снег на снежный полигон за пределы города.

"Пожилым людям и мамам с колясками очень сложно пробираться через сугробы, под которыми гололед. Они могут упасть и получить травму. Чтобы избежать таких ситуаций, мы приходим на помощь. На улице должно быть чисто и безопасно", - отметил волонтер Леонид Темляков.

Возможность содержать территорию в порядке была дана и церкви Георгия Победоносца в поселке Кедровка, для которой Алексей Вихарев приобрел один ковш. Батюшка прихода планирует установить ковш на автомобиль и с помощью этой конструкции проводить уборку снега в труднодоступных местах.

Напомним, что Волонтерский центр Алексея Вихарева был открыт в прошлом году. Активисты регулярно помогают проводить культурные и образовательные мероприятия, поддерживают приюты для животных и храмы, принимают участие в благотворительных и экологических акциях. В офисе Волонтерского центра (ул. 8 Марта 8Д) горожане могут бесплатно получить консультацию юриста.

Волонтеры также регулярно проводят уборку в разных районах города: в теплое время – организуют субботники, в зимнее – убирают снег. Так, в декабре они привели в порядок заснеженную территорию 23-й городской больницы, в январе убрали сугробы на прогулочных площадках и с крыш веранд в нескольких детсадах. Работы по уборке снега будут вестись до наступления оттепели.