Названа дата запуска в Мьянме платежной системы "Мир"

Власти Мьянмы собрались начать прием в стране карт "Мир" 20 февраля. Небольшую задержку этого процесса может вызвать празднование китайского Нового года.

Скорое введение "Мира" в республике упростит платежи и транзакции для туристов, прибывающих в страну из России, сказал РИА Новости союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы, доктор наук Кан 3о.

Ранее власти страны заявляли о том, что "Мир" заработает в Мьянме в октябре 2023 г.

В марте 2023 г. выяснилось, что интерес к платежной системе "Мир" проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия. Сейчас карты "Мир" принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.