Над Брянской областью сбиты три беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сработавшей над регионом системой противовоздушной обороны (ПВО).

"Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем telegram-канале.

Сегодня ночью над областью сбит, по словам Богомаза, еще один БПЛА. Он пролетал над территорией Погарского района.