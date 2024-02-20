20 Февраля 2024
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Спорт Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Полные трибуны и большой спортивный праздник. Глава Минспорта РФ высоко оценил организацию Всероссийской Спартакиады на Южном Урале

Южный Урал вновь стал спортивной столицей России. Здесь прошла Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов. Соревнования приняли пять городов региона: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс и Куса, они проводились 10 дней по восьми видам спорта, было разыграно 62 комплекта уникальных наград, участие в состязаниях на Южном Урале принимали 1039 спортсменов.

Спартакиада проходила с 9 по 18 февраля в соответствии с задачами нацпроекта "Демография", помимо Челябинской области, выступления проводились в еще четырех регионах, однако глава российского Минспорта Олег Матыцин отметил, что особая ответственность легла именно на правительство Челябинской области, принимавшей церемонию открытия, а также большинство спортивных соревнований. Он высоко оценил уровень организации.

Всероссийская Спартакиада(2024)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"Спартакиада стала краеугольным камнем в календаре зимнего спортивного сезона, ключевым турниром для российских спортсменов. А спартакиадное движение в целом является фундаментом национальной системы спорта, укрепление которой сегодня — наша приоритетная задача. Основной вектор деятельности должен быть направлен на развитие массового, детско-юношеского спорта, совершенствование инфраструктуры и подготовку профессиональных кадров", — рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

По его словам, президент РФ Владимир Путин поставил задачу максимально обеспечить календарь спортивными соревнованиями для сборных команд в условиях санкций, и Челябинская область играет в этом большую роль в части создания новой инфраструктуры и проведения спортивных соревнований. Речь не только о Спартакиаде, здесь проводили чемпионаты по фигурному катанию, по легкой атлетике.

Всероссийская Спартакиада(2024)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"Регион не только с промышленной точки зрения один из ведущих в России, но и в спортивной сфере у вас огромные успехи", — отмечал ранее Олег Матыцин во время встречи с руководителем региона Алексеем Текслером.

Сам глава региона также посетил соревнования в рамках Всероссийской Спартакиады. Он посмотрел выступления по шорт-треку в ледовом дворце "Уральская молния", в Златоусте на базе нового лыжно-биатлонного комплекса им. Светланы Ишмуратовой губернатор оценил масс-старты среди мужчин по биатлону на дистанции 15 км.

Всероссийская Спартакиада(2024)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

К слову, эти два новых комплекса впервые принимали всероссийские соревнования. Пять лет назад на Южном Урале было принято решение – нарастить базу для занятий спортом, благодаря этому было построено 85 знаковых спортивных объектов. Губернатор во время встречи с Олегом Матыциным, которая прошла 9 февраля, привел в пример крупные ледовые арены, которые были недавно открыты в Озерске, Усть-Катаве и Сатке.

Алексей Текслер, Олег Матыцин(2024)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В заключительный день Спартакиады Алексей Текслер посетил турнир сильнейших в парном и женском одиночном катании в ледовой арене "Металлург" в Магнитогорске.

"Спартакиада — главное событие зимы в спортивной жизни всей нашей большой страны. Я очень рад, что самое большое количество стартов приняла Челябинская область. В Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Кусе, Миассе — в каждом этом городе были полные трибуны. Считаю, что все организационные задачи, которые стояли перед Челябинской областью, полностью выполнены. Я очень рад, что наш регион стал центром Спартакиады. И я очень рад за Магнитогорск, это была моя настоятельная позиция — проводить соревнования по фигурному катанию здесь. Минспорт России и Федерация фигурного катания ее поддержали. Полные трибуны на арене "Металлург". Это здорово, это большой праздник для Магнитогорска", — отметил Алексей Текслер.

(2024)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что не нужно выделять чемпионат России или Спартакиаду, эти два турнира являются равнозначными. "Чемпионат России — важнейший турнир в любом виде для всей страны. У нас есть еще финал Гран‑при, который имеет такое же огромное значение. У нас есть два равнозначных турнира: чемпионат России и Спартакиада. Эти два турнира — основные. Не стоит выделять один из них", — подчеркнул он.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук(2024)|Фото: пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России

А глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сравнил нынешнюю Спартакиаду с чемпионатами мира. "Благодаря царящей на трибунах атмосфере могу сказать, что за два года нашей изоляции от международных стартов это первое соревнование, на котором мы ощущаем то же самое, что происходит и на чемпионатах мира", — сказал он.

По словам губернатора Алексея Текслера, Челябинская область и дальше готова принимать соревнования различного уровня. В следующем году в Златоусте на базе нового лыжно-биатлонного комплекса им. Светланы Ишмуратовой пройдет финал Кубка России по биатлону.

Напомним, что благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография" с каждым годом появляется все больше возможностей для активного и здорового образа жизни. В регионе построили новые спортивные объекты, оснастили спортивные школы базовым инвентарем и установили современные тренажеры на площадках ГТО. Главный показатель всех этих работ — больше половины населения Южного Урала уже удалось вовлечь в различные спортивные направления. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.

Теги: Спартакиада, Алексей Текслер, фигурное катание


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