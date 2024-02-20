Китайские смартфоны заняли 80% импорта в Россию

Доля смартфонов китайских брендов в импортных поставках в Россию в 2023 году достигла 79%.

Это на 4 п. п. выше, чем в 2022 году, и на 29 п. п. – чем в 2021 году. Импорт гаджетов в РФ за прошлый год увеличился на 13% до 29,5 млн штук, что, в свою очередь, связано с эффектом низкой базы в 2022 году, говорится в исследовании GS Group.

Лидером по количеству ввезенных устройств стала Xiaomi, доля бренда в прошлом году в общем импорте составила около 30% (9,1 млн шт.), в 2022 г. было ввезено 8,3 млн смартфонов Xiaomi. На втором и четвертом местах оказались другие китайские бренды - Tecno и Infinix – 4,5 млн и 3 млн устройств, или 13,8 и 9,6% импорта соответственно.

Поставки Infinix выросли год к году почти в три раза, Tecno – в 1,6 раза. Самыми популярными моделями стали Tecno Spark 10C и 10 Pro; Infinix Note 30, Note 30i и Hot 30i.

Основная ниша этой техники – по-прежнему недорогой массовый сегмент, сообщают "Ведомости".