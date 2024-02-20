Тысячи россиян получат вне очереди жилье взамен аварийного

Ежегодно в России необходимо расселять около 3 млн кв. м.

Об этом сообщили в общественном совете при Минстрое РФ. Новый закон позволит ускорить этот процесс во всех регионах, поскольку теперь собственники, стоящие в очереди на получение жилья, в случае признания их помещений аварийными получают право на внеочередное предоставление квартир на условиях социального найма.

Также Счетная палата предлагает кабмину РФ рассмотреть возможность развития института арендного жилья при расселении аварийного фонда и интенсивнее использовать инструмент комплексного развития территорий.

До сих пор собственники аварийных квартир вынуждены были ютиться в угрожающих жизни и здоровью условиях без юридических видов на переезд. Однако в конце зимы вступает в силу закон, согласно которому владельцы таких помещений будут уравнены в правах на получение жилья — в случае если это их единственное жилье.

Изменения в Жилищный кодекс были разработаны по указанию Конституционного суда. Он в 2023 году признал, что некоторые положения ЖК не соответствуют Конституции. Казус состоял в том, что целый ряд владельцев приватизированного, но аварийного жилья не смогли перебраться в безопасные квартиры. Именно в этом судебный орган усмотрел системное нарушение жилищных прав малоимущих очередников, сообщают "Известия".

В России ежегодно площадь аварийных домов увеличивается на 2 млн кв. м, однако расселения ветхих домов жители могут ждать годами. По этой причине ко второму чтению поправок в закон о техническом обследовании предлагается новая мера — регулярный осмотр зданий, который должен предотвратить ветшание жилого фонда.