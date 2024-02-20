В России студенческую стипендию предложили повысить до прожиточного минимума

Минобрнауки России рекомендовало вузам установить размер стипендии студентам на уровне прожиточного минимума в стране.

Такую меру поддержки хотят ввести для тех учащихся, которые живут на стипендию, не имея других источников дохода для покупки продуктов, оплаты транспорта и других необходимых для жизни товаров и услуг.

Как заявил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский, позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума.

Стипендиальный фонд на 2024 год формировался в 2023 году и ориентироваться нужно на показатели 2022 года, так как сумма рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума за IV квартал года, предшествующего тому, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда. Таким образом, в вузах порекомендовали установить сумму академической и социальной стипендий на уровне не ниже 13 тыс. 919 руб.

В текущем году прожиточный минимум на душу населения в России составляет 15 тыс. 453 руб. в месяц, для трудоспособных граждан — 16 тыс. 844 руб. При этом регионы вправе зафиксировать свою величину прожиточного минимума.

Первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев заявил, что поднимать стипендии до прожиточного уровня необходимо. Важно делать всё возможное, чтобы максимальный уровень стипендии, которую можно получить, приложив все усилия, был выше прожиточного минимума.

Профессор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что в среднем сумма базовой академической стипендии и социальной в три раза ниже, чем установленный прожиточный минимум по стране.

В ноябре прошлого года аналитический центр "Консоль.Про" опросил 1 тыс. 230 студентов из крупных городов, имеющих официальную и неофициальную работу или подработку. Как оказалось, студентам нелегко работать и учиться одновременно — 22% респондентов отметили, что близки к увольнению из-за невозможности совмещения работы с посещением занятий в вузе, а 41% указали, что им приходится прилагать множество усилий на работе, что негативно влияет на мотивацию к учебе, сообщают "Известия".