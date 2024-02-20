20 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Россию хотят поделить на пять "ипотечных кластеров"

Регионы России могут разделить на пять "ипотечных кластеров".

Это будет зависеть от темпов роста населения и объемов строительства в них. Соответствующая инициатива прорабатывается в кабмине РФ. Как ожидается, субъекты поделят на "динамичные", "с нехваткой спроса", "с нехваткой предложения", "стагнирующие" и "депрессивные". Исходя из разделения, власти могут принимать решение о поддержке строительного рынка.

Участники рынка этот подход поддержали. По их словам, реализовать инициативу сложно — регионы будут динамично переходить из одного кластера в другой.

В сентябре 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство предложит перейти на зональный подход к госпрограммам по окончании действия льготной ипотеки летом 2024 года. В конце декабря прошлого года он уточнял, что льготное ипотечное кредитование могут продлить в отдельных регионах с низким спросом на жилье.

Как заявила главный аналитик управления ипотечных продуктов "Росбанк Дом" Ирина Бабина, госпрограммы до сих пор остаются основным драйвером ипотечного рынка и единственной возможностью приобрести жилье для многих россиян.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич указал, что продление льготной ипотеки целесообразно в трех кластерах — "с нехваткой спроса", "стагнирующих" и "депрессивных". В этих регионах льготная ипотека позволит простимулировать спрос на жилье, увеличит темпы строительства и обновления жилого фонда, что в конечном итоге поддержит местную экономику, сообщают "Известия".

Выдача льготной ипотеки может сократиться на 37-83%, считают в Сбербанке. Главный фактор сокращения – ужесточение условий выдачи таких кредитов.

Теги: ипотека, жилье, недвижимость


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Ранее 06.02.2024 16:29 Мск Выдача льготной ипотеки может сократиться на 40-80% - аналитики

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