Торговле разрешат отдавать на благотворительность продукты в объеме 1% от выручки

В России торговым сетям разрешат отдавать на благотворительность продукты питания только в объеме 1% от выручки.

Речь идет о товарах с истекающим сроком годности, которые можно будет направить на фудшеринг без уплаты НДС. Речь идет о восьми категориях товаров, среди которых свежие овощи и фрукты, мучные изделия, чай и кофе и другие. Мясо и яйца в этот перечень не попали. Соответствующий проект закона "Единой России" уже поступил в кабмин на рассмотрение. В Минпромторге поддержали поправки парламентариев, отметив, что они направлены на рациональное использование непроданных продуктов.

В пояснительной записке говорится, что это позволит проконтролировать освобожденные от уплаты налога средства. Более того, такое правило не может распространиться на подакцизные товары.

Ежегодно в России образуется более 17 млн т пищевых отходов, около 29% из них приходится на торговлю и общепит, этот объем можно оценить в 480 млрд рублей — 2,6% от оборота всей розницы, сообщают "Известия".

Законопроект по отмене НДС на товары для фудшеринга (распределение продуктов питания с истекающим сроком годности на "благотворительность") для торговых сетей разработали в ЛДПР. В частности, предлагается отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности в случае, если они будут бесплатно отданы населению.