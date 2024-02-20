В Совфеде предлагают вернуть в Уголовный кодекс сталинскую статью о саботаже

В Совете федерации России состоялся круглый стол, на котором член комитета по конституционному законодательству Ольга Ковитиди представила законопроект о введении в Уголовный кодекс ответственности за саботаж в период специальной военной операции.

По словам парламентария, это необходимо для эффективного "противодействия недоброжелателям России". Отмечается, что усиливаются попытки иностранных спецслужб помешать России не только на поле боя.

Ковитиди напомнила, что статья о саботаже существовала в УК РСФСР с 1926 года (ст. 58.14 "Контрреволюционный саботаж"). В 1958 году ее оттуда исключили, но "такие составы не могут пропасть", поэтому саботаж был "раздроблен" и фактически вошел в диспозиции таких статей, как диверсия, халатность, злоупотребление полномочиями при исполнении гособоронзаказа (ГОЗ) и проч.

Сославшись на опыт стран, где саботаж является уголовным преступлением (США, Германия, Франция, Китай), парламентарий посетовала, что в России эта норма "по разным причинам не была реализована".

Представители силовых ведомств и научного сообщества идею в целом одобрили, но напомнили, что эта норма "сталинского" УК имеет "печальную историю злоупотреблений" и в обществе "интуитивно воспринимается негативно", сообщает "Коммерсант".