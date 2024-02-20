⁠Кадыров после взятия Авдеевки не исключил продвижение к Киеву

Взятие под контроль российскими войсками города Авдеевка в ДНР — еще один шаг к победе РФ в боевых действиях на Украине.

Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, дальше войска будут двигаться до Киева. "Каждый сантиметр земли, который мы забираем, для нас очень важен. <...> Это еще один шаг к победе Российской Федерации. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева", — сказал он, сообщает "Грозный-Информ".

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, военнослужащие Украины на линии фронта испытывают дефицит боеприпасов. Это привело к снижению интенсивности обстрелов российских позиций на 50%.