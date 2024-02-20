Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета "Роскосмоса"

Глава государства Владимир Путин исключил из наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос" генерального директора фонда перспективных исследований Андрея Григорьева и экс-главнокомандующего воздушно-космическими войсками России Сергея Суровикина.

"Прекратить полномочия членов наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Григорьева А. И. и Суровикина С. В. ", – сказано в указе, который опубликован на портале правовой информации.

Данным документом президент также назначил командующего космическими войсками Александра Головко и председателя научно-технического совета военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина членами набсовета "Роскосмоса".

Ранее Суровикина заметили в подмосковном храме. "Новые известия" попытались выяснить у Суровикина, где он теперь служит, но он "в категорической форме отказался общаться" с журналистами, заявив только: "Служу отечеству. Больше никаких комментариев".