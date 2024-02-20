20 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Совфеде призвали рассказывать детям о роли материнства и отцовства

В России необходимо со школьной скамьи рассказывать детям о роли и задачах материнства и отцовства.

Как заявила член комитета Совета Федерации по соцполитике Наталия Косихина, дополнительные выплаты важны, однако немаловажным фактором является и ценностные аспекты.

"Любовь, уважение, взаимопонимание и доверие - это те ведущие ценности, без которых существование настоящей и крепкой семьи становится невозможным. И какими бы большими не были выплаты, если в семье нет гармонии, доверия и уважения, то это плохо для дальнейшего развития семейных отношений. Со школьной скамьи необходимо рассказывать подрастающему поколению о великой роли материнства и об огромной задаче будущих отцов", - сказала она.

Как считает сенатор, это поможет продолжить "успешно противостоять современным трендам по навязыванию порочной идеологии изменения половой принадлежности и отказа от продолжения рода".

Отдельной категорией граждан, для которых социальные выплаты важны, являются молодые семьи с малолетними детьми, указала парламентарий.

"К сожалению, мы наблюдаем рост цен некоторых товаров потребительской корзины и порой дополнительно помогают молодым родителям их мамы и папы. Необходимо сделать так, чтобы родители маленького ребёнка чувствовали себя увереннее и защищеннее - это и выплаты со стороны государства, и потенциальная ежемесячная социальная помощь университета, и возможность предоставления приоритетного права трудоустройства на работу в качестве одного из источников заработка, безусловно, не во вред обучению", - подчеркнула Косихина, сообщает РИА "Новости".

Теги: Совфед, материнство, отцовство, дети


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